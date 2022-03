Grupo NewSamba, de Americana, lança primeira música autoral

Com pouco mais de 1 ano e meio de história, o grupo Newsamba, original da cidade de Americana, nasceu durante a pandemia e, dia 5 de março de 2022, lança seu primeiro single autoral que já disponível no Spotify, Youtube e outras plataformas agregadoras.

Flick Flack Roll é o nome da primeira música que compõe o álbum audiovisual ‘Fora da Casinha’, gravado na cidade no início de janeiro. Com grande aceitação na pré-estreia, o hit conta com coreografias e gatilhos de indiretas.

“Flick Flack Roll traz o sentimento de um amor diferente, com carinho, envolvência, sedução e muita dedicação. Se não sabe vai ter que aprender fazer o Flick Flack Roll”, disse Rafael Torrada compositor da música.

Ainda nesse mês de março, estão previstos novos lançamentos do grupo que está com a agenda de shows praticamente lotada para o ano de 2022. “Criamos o grupo no momento mais complicado da economia criativa, não havia shows, nem mesmo ensaios por conta das medidas restritivas. Acredito que esse foi o gás para planejar, compor e tirar do papel diversos projetos como o Fora da Casinha, que remete a essa retomada dos show e eventos com todos os protocolos sanitários”, disse Robson Cruz, vocalista do conjunto musical.

O lançamento do clip acontece ao meio dia deste sábado. Clique aqui para assistir.