Grupo faz mutirão e encontra carro de Sr. Morato. Ainda desaparecido

Um grupo fez mutirão na manhã deste sábado para encontrar o empresário de Santa Bárbara d’Oeste Sr Morato e conseguiu encontrar o carro em que ele estava na estrada próximo ao distrito de Tupi, na vizinha Piracicaba. O carro estava junto ao Horto Florestal de Tupi.

O empresário de 75 anos está desaparecido desde a noite da quarta-feira de cinzas. O grupo se reuniu por volta das 6:30h em frente a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste/SP (Av. Monte Castelo, 1000 – Centro) (bikes, motos, carros, jipes, etc.) para fazer uma busca na cidade em busca do paradeiro do sr. Carlos José Morato.

Para maiores informações favor entrar em contato pelos telefones: 19 99297-9094 ou 19 99297-9109.

