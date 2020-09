PSL agita manifesto pró MDB municipal e recebe assinaturas de prés

Um grupo de políticos fez um manifesto pela garantia do direito dos pré-candidatos Alfredo Ondas (MDB) e Erich Hetzl (Podemos) participarem das eleições 2020.

Até o fechamento dessa nota, sete pessoas do meio político (atuais vereadores e pré-candidatos) assinaram o documento, que tem por objetivo dar visibilidade à situação. Pelo menos três pré-candidatos a prefeito da cidade assinaram.

O movimento foi encabeçado pelo pré-candidato a prefeito Luiz Crivelari (PSL). Veja quem assinou o manifesto até o momento.

Major Crivelari – PSL

Claudia Leal – PSL

Marschelo Meche – PSL

KIM – Solidariedade

Maria Giovana – PDT

Wellington Resende – Patriotas

Leo da Padaria – PV

Alfredo Ondas – MDB

Veja o texto do documento na íntegra:

MANIFESTO PELA DEMOCRACIA

A nossa tão jovem e frágil democracia, nos últimos anos, vem sendo fortemente atacada por ações arbitrárias em favor da perpetuidade do poder nas mãosde grupos politicos. Americana, em todo o seu contexto histórico, desde sua fundação em 1875 viveu diversas formas de governo, desde a autocracia dos tempos do Império até a democracia implantada no jovem município.

Americana sempre defendeu os valores democráticos, a exemplo dos seus voluntários à Pátria na Revolução Constitucionalista de 1932, onde muitos deram a vida pela Democracia. E, portanto, nosso dever enquanto participantes do processo democrático, detentores do direito à participação do processo eleitoral, que nós, pretensos postulantes ao cargo majoritário da Prefeitura Municipal de Americana façamos a defesa da

garantia do direito dos pré-candidatos Dr. Alfredo Ondas (MDB) e Erich Hetzl Jr (Podemos) por sua efetiva participação no pleito eleitoral de 2020.

Não podemos admitir que movimentações antidemocráticas cerceiem o direito constitucional garantido a todo Brasileiro de concorrer às eleições. Sendo reservado única e exclusivamente ao postulante a decisão de se retirar do processo democrático, sem a interferência externa ou pressões de qualquer espécie, mas tão somente a sua consciência, sempre observando a letra da Lei.

Por isso, manifestamos nosso apoio ao Dr. Afredo Ondas e Erich Hetzl Jr em concorrerem livreme nte às ele igões municipais de 2020, respeitando a vontade individual, a Constituição Federal de 1988 e sobretudo a DEMOCRACIA.

Americana, 23 de Setembro de 2020.