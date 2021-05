Grupo de vereadores vão conhecer novo prédio da Câmara

Os vereadores Lucas Leoncine (PSDB), Thiago Brochi (PSDB) e Nathália Camargo (Avante) foram conhecer o novo prédio da Câmara Municipal nesta segunda-feira, acompanhados do presidente do legislativo, Thiago Martins (PV).

A Câmara deve sair do prédio Divino Salvador ainda este ano e será instalada no local onde funcionava o antigo Americana Center – shopping atacado no início da Avenida Campos Salles.

O novo prédio possui um aluguel mais barato do que o praticado atualmente, de quase R$60 mil, o poder legislativo passará a desembolsar R$45 mil pelo novo espaço. O ponto principal “martelado” pelos entusiastas da mudança é a modernidade, acessibilidade e boas condições.