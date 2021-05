Grupo de vereadores quer abertura de trânsito em ponte no Batagin

Os vereadores Arnaldo Alves (PSD), Tikinho Tk (PSD), Nilson Araújo Radialista (PSD), Jesus (Avante) e Careca do Esporte (Patriota) protocolaram, na última quinta-feira (6), a Moção 299/2021, de apelo à Prefeitura, para que seja realizada a abertura do trânsito na ponte que interliga as ruas Elias Fausto e Indaiá, entre os bairros São Joaquim e Jardim Batagin.

Os parlamentares destacam que a construção dessa ponte de concreto já foi concluída, mas ressaltam que o trânsito de veículos no local ainda não foi liberado, o que tem causado transtornos à população, tanto aos moradores desses bairros quanto aos demais motoristas que trafegam por essa região. Na moção, os vereadores apontam que essa ponte, cujas obras tiveram início em maio de 2020, já dispõe de drenagem, pavimentação, sinalização de solo e iluminação pública, entre outras benfeitorias, o que indica que ela já deveria ter sido entregue à população.