Grupo de Rezende promete cobrar Zappia na Câmara

Um grupo formado no whatsapp para cobrar o governo de Americana deve fazer sua primeira ação efetiva esta quinta-feira. O time liderado pelo ex-vereador Welinton Rezende e sua filha Bianca, deve marcar presença na sessão de vereadores para cobrar o diretor do DAE Carlos Zappia com relação a crise de falta d’água em bairros da cidade.

O grupo, que se chama ‘Defensores de Americana’ tem hoje mais de 100 inscritos e, segundo o perfil de WR no facebook, foi idealizado para criar um movimento de união em prol de melhorias para Americana! Seja através de denúncias, assinaturas, movimentações, publicações. Rezende afirma que o grupo “É totalmente apartidário, voltado somente a política e gestão pública local”.