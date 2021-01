O grupo do ex-prefeito de Nova Odessa, Bill (PSBD), emplacou três nomes na mesa diretora nesta sexta-feira.

O eleito para comandar a Casa de Leis foi o Pelé (PSDB); 1° secretário – Tiãozinho (PSDB); 2 secretário – Oséias Jorge (DEM);

Não fazem parte da mesa diretora, mas estão na chapa 1° vice-presidente – Paulo Bichof (PODE); 2° vice-presidente – Levi Tosta (DEM).

Com a decisão, o atual prefeito Leitinho (PSD) deve ter alguma dificuldade no trato com o legislativo.