Grupo Chinês investe em hotel Wyndham Garden em SP

Um dos restaurantes chineses mais tradicionais da cidade de São Paulo vai expandir para o mercado da hotelaria. Localizado na região da Aclimação, o China Garden será expandido e fará parte de um complexo hoteleiro, administrado pela Wyndham Hotels & Resorts (WH&R), a ser inaugurado no primeiro semestre de 2022.

“Nosso restaurante já existe há quatro anos e nasceu com a ideia de trazer a cultura chinesa, em sua raiz, para o Brasil, tanto que muitos de nossos clientes são amigos ou empresários da comunidade que vem ao Brasil para fechar negócios. Com isso, vimos nesse público uma oportunidade de criar um ambiente completo para que esses conterrâneos possam vir ao Brasil e sintam-se em casa”, explica Nelly Zhou, sócia do China Garden ao lado do marido, membro da CCBC – Câmara de Comércio Brasil-China e sócio da empresa investidora Great Wall Investimentos.

Para transformar o futuro Wyndham Garden São Paulo Aclimação em realidade, a empresa conta com a experiência dos profissionais da Urban Consultoria e Projetos, para selecionar os mais experientes nomes do mercado imobiliário e turístico nacional e internacional. “Entramos nesse projeto com o objetivo de oferecer um serviço de gerenciamento da implantação do empreendimento, desde a compra do terreno até o início da operação, visando atender às expectativas dos investidores de termos um projeto diferenciado e uma operação de reconhecida qualidade”, explica o Diretor da Urban, Eric Cabral Urban.

“O primeiro passo foi encontrar uma empresa hoteleira consolidada e que nos oferecesse uma estrutura completa de serviços e, na China a Wyndham Hotels & Resorts é uma referência em hotéis de qualidade e, quando conhecemos a equipe do Brasil, ao longo da negociação, vimos que o relacionamento foi fundamental e a flexibilidade de trabalho nos conquistou”, complementa Eric.

Com mais de 9.000 hotéis, em aproximadamente 90 países e em seis continentes, a Wyndham Hotels & Resorts tem uma grande representatividade no mercado Chinês, com mais de 1500 hotéis espalhados pelo país.

“O fato de sermos a maior empresa de franquias hoteleiras do mundo e de termos um grande conhecimento do público chinês, nos deu uma vantagem competitiva nas negociações. Prova disso é que a Sra. Nelly nos solicitou a Proposta Comercial traduzida para o Chinês, de forma que seus sócios pudessem analisar em detalhes e o fizemos em menos de 24 horas, graças ao apoio da nossa equipe da China”, explica Maria Carolina Pinheiro, Vice-Presidente de Novos Negócios da Wyndham para América Latina.

“Estamos muito felizes em fazer parte desse projeto que traz desafios e oportunidades muito interessantes. A começar pelo fato de o hotel nascer à partir de um restaurante já consolidado e super tradicional na cidade e, principalmente, na comunidade chinesa e, com isso, é preciso pensar em uma estrutura que agrade esse público fidelizado tão específico e que, ao mesmo tempo, chame a atenção de turistas de outras regiões do mundo”, complementa Maria Carolina.

A escolha pela bandeira Wyndham Garden

Com as obras iniciando já em Outubro deste ano, um dos fatores importantes para o novo empreendimento foi definir, entre as 20 marcas do portfólio da Wyndham Hotels & Resorts, aquela que melhor se adequasse ao conceito do novo projeto.

“A Wyndham Garden é uma bandeira que busca proporcionar uma experiência de estadia acolhedora, onde os hóspedes se sintam a vontade, como se estivessem em casa. O design é inspirado na natureza, trazendo tranqulidade e uma sensação de relaxamento. Uso de elementos naturais como a madeira, a pedra, tons neutros permeados de iluminação natural colaboram para um ambiente stress free, que os viajantes atuais procuram” explica Lara Teixeira, Diretora de Serviços Técnicos da Wyndham para América Latina e Caribe.

No Brasil, a bandeira já está presente em São Paulo na região de Santana e na cidade de Ribeirão Preto (SP) e mais recentemente abriu unidades na Argentina e Uruguai. “Ficamos muito felizes com a escolha da bandeira pelo fato de ter uma excelente reputação entre os chineses. Os hotéis Wyndham Garden, na China, estão em localizações privilegiadas, além de serem conhecidos por oferecerem serviços mais personalizados, que é o que já temos hoje no restaurante e que buscamos para o nosso primeiro hotel”, explica Nelly Zhou.

A estrutura e seus desafios

Construído em um terreno ao lado de onde encontra-se o restaurante China Garden atualmente, o Wyndham Garden São Paulo Aclimação contará com 71 apartamentos com design moderno, área comum com academia, piscina e área de relaxamento, espaços flexíveis de reunião, além do restaurante que ganhará uma nova estrutura incluindo salas vips destinadas à encontros de negócios ou familiares.

“Assim que inaugurarmos o hotel, toda a estrutura do restaurante se muda para o novo espaço. Tudo foi pensado para não deixarmos desatendidos os atuais clientes, e também para que esse novo China Garden seja acolhedor, e continue conquistando novos clientes que desejam realmente conhecer a verdadeira culinária Chinesa”, explica Nelly Zhou.

Por conta disso, as equipes de Design e de Operações da Wyndham já estão trabalhando junto com as equipes de projetistas e também dos operadores do restaurarante, planejando cada detalhe do hotel. “O fato de todos possuírem uma grande experiência no mercado hoteleiro, garante um projeto eficiente, seguro e operacional”, explica Lara Teixeira.

E para trazer ainda mais conforto e acolhimento ao hotel, o projeto conta com a expertise de Maria Luiza Machado Urban, da Luiza Urban Arquitetura, responsável pela arquitetura de interiores. “No meu trabalho procuro entender o repertório do cliente, o que ele espera do espaço, seus símbolos e significados. Neste projeto a busca do melhor aproveitamento do espaço, harmonizando estética e praticidade foi o maior desafio. Estamos criando uma estrutura de acolhimento e integração de culturas oferecendo conforto e identidade” explica Maria Luiza.

“Estamos muito orgulhosos com a equipe que está trabalhando nesse projeto e temos certeza que o Wyndham Garden Aclimação junto ao China Garden será um marco na cidade”, finaliza Nelly Zhou.

Sobre Wyndham Garden

Viajar nem sempre é fácil, mas é aí que entra o Wyndham Garden®. Projetado com cuidado até nos pequenos detalhes, o Wyndham Garden oferece aos hóspedes uma experiência de hotel inteligente e acolhedor para ajudá-los a viajar com facilidade. Os hotéis incluem espaços flexíveis para reuniões, lobbies convidativos, lounges acolhedores e acesso complementar à Internet de alta velocidade. Com uma presença forte e crescente em todo o mundo, os hotéis Wyndham Garden encontram-se convenientemente localizados perto dos principais aeroportos, oferecendo facilidades tanto aos viajantes a negócios quanto os de lazer. Se você estiver interessado em desenvolver um hotel Wyndham Garden, visite development.wyndhamhotels.com.