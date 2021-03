Grupo busca universitários para estágio em Campinas

Com vagas em Campinas, o Grupo Nós busca universitários para ingressarem no primeiro Programa de Estágio da empresa. Com o mote “Mova-se com quem cresce com você”, o Programa de Estágio Grupo Nós 2021 tem o objetivo de selecionar jovens que se identifiquem com a proposta de crescimento conjunto. A empresa oferece aos novos talentos a oportunidade de desenvolvimento e sucessão dentro de seus negócios, por meio de uma jornada educativa com reconhecimento da marca e experiências únicas de crescimento profissional.

Formado em 2019, o Grupo Nós é uma joint venture entre a Raízen, empresa integrada de energia e licenciada da marca Shell, e a Femsa Comercio, multinacional líder no segmento de lojas de conveniência e de proximidade na América Latina, com o propósito de se aproximar dos clientes e facilitar seu dia a dia. Com um modelo de negócio inovador, o Grupo Nós nasceu com a responsabilidade de liderar o mercado brasileiro de conveniência e de proximidade e ser reconhecida como a rede mais confiável do mercado, se tornando uma forte marca empregadora com potencial de gerar milhares de empregos. A empresa pretende inaugurar 500 pontos de venda nos próximos três anos, entre lojas Shell Select e OXXO.

“Aposto em programas de estágio e valorizo muito as empresas que oferecem um plano estruturado de crescimento profissional para os estudantes que estão começando suas carreiras. Queremos que o Grupo Nós seja um referencial para os novos talentos que chegam ao mercado, dando as ferramentas para que estes jovens se desenvolvam profissionalmente e tracem uma trajetória de sucesso”, afirma Rodrigo Patuzzo, CEO do Grupo Nós.

Os interessados devem estar cursando o penúltimo ou o último ano, com conclusão entre junho de 2022 e janeiro de 2023, em qualquer faculdade, e ter disponibilidade de 30 horas semanais para o estágio. As inscrições poderão ser feitas de 10 de fevereiro a 10 de março, pela plataforma da Eureca (www.estagiogruponos2021.com.br). Este também é o período para que os candidatos enviem um vídeo de até 3 minutos respondendo questões feitas pelos recrutadores. São 17 vagas abertas nas cidades de São Paulo, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro, Campinas e Cajamar, para as áreas de Finanças, Comercial, Expansão, Supply Chain, Operações, RH, Franquias, Marketing e Digital. Os selecionados receberão bolsa auxílio de até R$ 1.517,00 e benefícios como vale refeição, vale transporte e assistência médica.

O Programa de Estágio conta com uma etapa de desenvolvimento que busca integrar e estimular o conhecimento do estagiário sobre a organização. A evolução profissional se dará a partir da metodologia de aprendizagem 70/20/10. A premissa desse modelo é que o aprendizado efetivo ocorre por meio da integração de elementos formais e informais, distribuídos de maneira equilibrada, e onde as tarefas e soluções reais representam 70% do tempo da experiência. Atividades de troca, colaboração e feedback ocupam 20% do módulo e os 10% restantes são compostos por atividades formais de aprendizagem, incluindo leitura e cursos.

Em sua jornada de desenvolvimento no Grupo Nós, os estagiários terão a oportunidade de conhecer a visão estratégica do varejo a partir de etapas práticas atuando nas lojas Shell Select e/ou OXXO. Também irão realizar projetos dentro de sua área de atuação e participar de encontros com os líderes da empresa, como gerentes, diretores e o CEO Rodrigo Patuzzo.

“No Grupo Nós, os candidatos encontrarão um mar de oportunidades, saindo da sua zona de conforto e sendo desafiados com projetos bem diversificados. Terão a oportunidade de aprender com diferentes áreas da companhia, contarão com o suporte de seus gestores e poderão construir junto com uma empresa que já nasceu como uma grande potência no mercado”, afirma Jonathan Ferraz, coordenador de Atração, Seleção & Marca Empregadora no Grupo Nós.

Respeitando os protocolos de prevenção contra a Covid-19, o processo seletivo seguirá um formato totalmente online. Com o objetivo de avaliar competências como Comunicação, Execução, Liderança e Inovação, os candidatos deverão completar, até o dia 09 de abril, uma trilha online diferenciada proposta pelo Programa, que inclui uma dinâmica e entrevista. Os pré-requisitos variam de acordo com a vaga.

Para mais informações, é só acessar o link: estagiogruponos2021.com.br