Graphic Novel Metropolis chega pra movimentar o Brasil

A coleção de graphic films foi criada para homenagear os grandes filmes clássicos, que hoje estão em domínio público. Muitos desconhecem, ou ouviram falar ou ainda viram em algum momento e marcou. Esta coleção de graphic novels privilegia a narrativa de cada filme, garantindo a maior fidelidade às imagens (cenários e personagens) e aos roteiros originais. A maioria dos títulos escolhidos são de filmes mudos, porém com temas/roteiros/obras que até hoje são referências, ao mesmo tempo, que são refeitos em versões modernas, sem a pureza das originais. O título que abre a coleção é Nosferatu, filme clássico de 1922.

Metropolis é o segundo título da Coleção Graphic Films. Em 3 volumes com mais de 300 páginas esta graphic novel é baseada em Metropolis, um clássico filme mudo. Metropolis é um filme de ficção científica alemão de 1927 dirigido por Fritz Lang. Escrito por Thea von Harbou (sua esposa na época) em colaboração com Lang.

Num futuro distópico (visto hoje em dia não tão distópico assim) Metropolis é uma cidade futurista controlada de torres de arranha-céus por ricos industriais e magnatas de negócios, enquanto os trabalhadores vivem e trabalham em subterrâneos operando as grandes máquinas que alimentam a cidade.

Onde vivem Freder, o filho de Joh Fredersen rico do mestre da cidade e Maria, uma figura santa para os trabalhadores, no entanto Rotwang o inventor descobre Maria, e a usa para transpor sua imagem e mente a sua robô recem criada. No entanto a robô irá subverter ricos pela luxúria e desejo e mobilizar trabalhadores pela rebelião, além de tentar destruir Metropolis.

Onde ler ou comprar http://36linhas.com/graphic-novels-filmes-classicos.html