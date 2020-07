Governo vai lançar nota de R$ 200. Lobo guará

O Conselho Monetário Nacional do Banco Central aprovou nesta quarta-feira (29) o lançamento da cédula de R$ 200, que terá como personagem o lobo-guará.

Segundo informações do Banco Central, a nova nota deverá entrar em circulação a partir do final de agosto e a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$ 200 ainda este ano, o equivalente a R$ 90 bilhões.

Por motivos de segurança, ainda não há imagens da nova nota. Segundo a diretora de Administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, a cédula ainda está em fase final de testes de impressão.

“Como parte de boas práticas de bancos internacionais não revelamos detalhes sobre a cédula antes do lançamento, como segurança”, informou em coletiva de imprensa virtual nesta quarta-feira.

Ela ainda disse que no dia do lançamento da nota, em agosto, o Banco Central irá lançar uma campanha para educar a população brasileira para novos elementos de segurança nas cédulas. “Quanto maior o valor da nota, maior a preocupação [com falsificações] do Banco Central”.

Em 2001, o Banco Central conduziu uma pesquisa com a população para decidir quais animais da fauna brasileira em extinção seriam representados nas notas de real. A tartaruga marinha, que hoje é utilizada na cédula de R$2, ficou em primeiro lugar; o segundo mais votado foi o mico-leão-dourado, presente na nota de R$20; o terceiro, o lobo-guará.