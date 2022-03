Governo SP. Haddad e França lideram. Tarcísio vem em 3o

Pesquisa Quaest/Genial divulgada nesta quinta-feira (17) mostra o ex-ministro Fernando Haddad (PT) à frente nas intenções de voto para governador de São Paulo, com 24%, seguido pelo ex-governador Marcio França (PSB), com 18%. Depois, aparecem o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (sem partido), com 9%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 7%.

No cenário com mais nomes de possíveis candidatos, a deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu, e o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) empatam com 3%, o deputado federal Vinicius Poit (Novo) tem 2%, o prefeito de São José dos Campos Felicio Ramuth (PSD) e o ex-ministro Abraham Weintraub (PMB) estão com 1%.

Os entrevistados que disseram votar nulo ou em branco somam 24%. Os indecisos representam 9%.