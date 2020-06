Governo SP e Sebrae disponibilizam microcrédito

Para auxiliar os empreendedores formais e informais a atravessarem a crise, o Programa Empreenda Rápido disponibiliza uma linha de microcrédito orientado com condições especiais. Desde o início da pandemia, foram anunciados R$ 50 milhões subsidiados em uma parceria entre o Sebrae-SP e o Governo SP- do Estado de São Paulo.

São R$ 15 milhões disponibilizados a juro zero. O empreendedor pode solicitar uma linha de crédito de até R$ 15 mil, com até 24 meses para pagamento e carência de um a três meses. O restante do valor anunciado, R$ 35 milhões, são para empréstimos com juros de 0,35% ao mês, com até 24 meses para pagamento.

“Estamos oferecendo este recurso como forma de financiamento para auxiliar todos os empreendedores e empreendedoras paulistas no enfrentamento da pandemia. As medidas de controle de fluxo de circulação de pessoas vêm juntamente com as econômicas”, comentou Patricia Ellen, Secretária de Desenvolvimento Econômico.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit, uma pesquisa do Sebrae mostrou que 59% das pequenas empresas precisam ou precisarão de crédito para manter o negócio em funcionamento sem gerar demissões. “O Empreenda Rápido vai ajudar os empreendedores e empreendedoras do Estado de São Paulo com crédito orientado e acessível. Isso significa que ele não recebe apenas o dinheiro, mas também capacitação e orientação para administrar os recursos”, afirma.

Terão acesso ao crédito somente os microempreendedores que concluíram o curso de qualificação no programa Empreenda Rápido, e não possuam restrições cadastrais no CNPJ e CPF.

Os financiamentos são voltados a pessoas jurídicas com sede no Estado de São Paulo, micros e pequenos negócios formais (MEI, ME, LTDA, EIRELI). Para acessar o crédito é necessário não ter restrições em órgãos de proteção ao crédito e Cadin. A solicitação de crédito pode ser realizada remotamente pelo site http://www.bancodopovo.sp.gov.br.