Governo SP lança aplicativo para cadastro de produtor rural

Produtores de todo o Estado de São Paulo já podem fazer o cadastro de suas propriedades no aplicativo “Rotas Rurais” lançado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA), nas plataformas Android e IOS. O lançamento dos aplicativos ocorreu hoje, 14/05, em Pardinho, segundo município paulista que receberá endereços 100% digitais de todo o seu território.

O aplicativo vai permitir que o agricultor faça um pré-cadastro de sua propriedade indicando o tamanho do terreno e a localização. O endereço digital será validado, posteriormente, pelos técnicos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento que farão o trabalho de campo. Saiba mais nesse vídeo: http://youtu.be/ETNz9qzJHTo.

Acesse aqui o podcast sobre o tema: http://anchor.fm/saa-sp/episodes/TEMA-DE-HOJE-Rotas-Rurais-e10sf9s

Após baixar o aplicativo e se cadastrar, o usuário será consultado sobre o interesse em ajudar o agronegócio paulista, caso responda sim, poderá participar da atualização da base de dados da Secretaria de Agricultura. Com esses dados, os técnicos da Pasta poderão desenvolver estudos e ajudar na elaboração de políticas públicas para benefício do produtor. É importante lembrar que as informações são confidenciais e nunca serão usadas para fiscalização do usuário ou das propriedades. O produtor poderá conferir o termo de confidencialidade quando baixar o aplicativo.

Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, os aplicativos são mais uma entrega tecnológica dos Institutos de pesquisa ligados à Pasta neste ano. “O Rotas Rurais é fruto de um ano e meio de pesquisas lideradas pelo IEA, da Secretaria de Agricultura. Foram investidos grandes esforços científicos para que o projeto possa oferecer não apenas o endereço digital e roteamento das estradas da área rural, mas a construção de uma plataforma que poderá orientar tanto as pesquisas quanto a elaboração de políticas públicas para o agro paulista. A ideia é que o projeto traga uma série de ferramentas que juntas ofereçam mais cidadania no campo”, afirma.