Governo de SP e Sebrae-SP realizam evento online

O Governo de São Paulo e Sebrae-SP realizam entre os dias 14 de setembro e 02 de outubro, evento online e gratuito do Empreenda Rápido – Retomada São Paulo: Gastronomia. A ação ocorrerá ao longo de três semanas de atividades, criadas especialmente para atender as necessidades dos empresários do segmento de alimentação. O evento, também, conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia do Estado e Ade Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link www.retomadasaopaulo.sp.gov.br e/ou pelo telefone 0800 570 0800.

A programação contará com orientações de gestão, comportamento do consumidor pós-pandemia, acesso a crédito, digitalização do negócio, protocolos de segurança e painéis de boas práticas com especialistas e chefs de cozinha.

“Estamos oferecendo este importante evento como forma de auxiliar todos os empreendedores e empreendedoras paulistas na retomada gradual de suas atividades. As medidas e protocolos adotados para controle de fluxo e de circulação de pessoas possibilitam o retorno dos serviços e têm impacto positivo na economia”, destaca a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patricia Ellen.

Para o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit, a pandemia trouxe vários desafios para os pequenos negócios do segmento de alimentação fora do lar, como por exemplo em relação à operação, digitalização do negócio e manutenção de clientes.

“Este evento chega justamente para auxiliar em todas as frentes da gestão dos negócios, entre elas a orientação para o acesso a crédito. Contudo, mais do que acesso ao dinheiro na conta, o que pretendemos é levar para os pequenos empreendedores conhecimento e educação financeira para que o crédito não se perca em meio às contas do dia a dia, e sim que seja capaz de construir algo com planejamento e foco nos resultados. A experiência do Sebrae-SP nesse momento é um excelente remédio para fortalecer a saúde dos pequenos negócios e contribuir para a recuperação da nossa economia”, destaca.

“A gastronomia é um dos setores mais importantes da economia criativa de São Paulo, com alta capacidade de geração de renda, emprego, desenvolvimento e qualidade de vida”, diz Sérgio Sá Leitão, Secretário de Cultura e Economia Criativa. “Contribuímos para seu desenvolvimento por meio de um dos maiores programas de estímulo ao setor no país, o SP Gastronomia, que fica na plataforma de streaming Cultura Em Casa”, completa.

“Desde o início da pandemia, a Ade Sampa vem apoiando os empreendedores, por meio de canais remotos, para que eles encontrem soluções para seus negócios neste momento de crise. Em todo este período já atendemos mais de 120 mil empreendedores da capital que estavam em busca de orientação ou microcrédito. Este evento será fundamental para unir forças de diversos órgãos que apoiam o empreendedor e ofertar serviços para um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus”, declara o presidente da Ade Sampa, Frederico Celentano.