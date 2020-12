Governo de São Paulo recebe fuzis Taurus para equipar Polícia Civil

O Governo do Estado de São Paulo recebeu um lote do fuzil T4, no calibre 556 NATO, fabricado pela Taurus, uma das principais fornecedoras de armamentos para instituições policiais no Brasil e no mundo, que serão disponibilizados para a Polícia Civil do Estado de São Paulo.

O fuzil T4 da Taurus foi escolhido por atender a todos os requisitos técnicos do pregão internacional e por ter sido a melhor proposta econômica para o Estado. O recurso para a aquisição do armamento foi proveniente da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

Ideal para o uso militar e policial, o fuzil T4 é baseado na consagrada plataforma M4/M16, amplamente empregada pelas Forças Militares em todo mundo e principalmente pelos países membros da OTAN, por ser considerada uma arma extremamente confiável, leve, de fácil emprego e manutenção.