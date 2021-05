Governo Chico apresenta ‘metas fiscais’ na Câmara

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Americana realiza na quarta-feira (26), às 9h, audiência pública para prestação de contas do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2021, atendendo à exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, é aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da NET, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Durante a audiência, os técnicos da prefeitura de Americana apresentarão dados referentes à receita e despesa do município no período de janeiro a abril de 2021, bem como o consolidado do ano. São apresentados ainda os resultados das autarquias, indicadores de comprometimento do orçamento com folha de pagamento e ainda os investimentos em educação e saúde obrigatórios por lei.

Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de quatro formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para [email protected]; preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: http://www.camara-americana.sp.gov.br/FaleConosco/AudienciaPublicaMetasFiscais; e por videoconferência, através do link que será disponibilizado na página especial da audiência no site da Câmara.