Articulação do gov Sardelli deve passar por Jesuel

A articulação do governo Chico Sardelli/PV deve passar quase toda ela por Jesuel de Freitas, fiel escudeiro do prefeito eleito há pelo menos 5 anos. Pouco antes do começo da campanha, Freitas disse ao NM que estava feliz por ver Sardelli ‘leve’ e preparado para o embate que viria- e veio duro.

De perfil bastante tranquilo, Freitas trabalhou por anos com o deputado federal Vanderlei Macris/PSDB, esteve no governo Diego De Nadai 2009-2014 e esteve nas duas últimas campanhas de Sardelli.

Profundo observador da cena política americanense, deve caber a ele a ‘segunda palavra’ na montagem do governo e ou na relação com os vereadores.

NAJAR DE CURTA DURAÇÃO– Para relembrar- O governo Omar Najar/MDB- em 2015- esteve na articulação de seu marqueteiro Chico Rangel, que foi perdendo força logo no começo da gestão e foi parar no DAE, ficando sem peso nas decisões de governo. Na reta final, cresceram no governo Najar o advogado e secretário Alex Niuri, o historiador Vinicius Ghizini e o jornalista Thomaz Fernandes, estes dois últimos se empenhando muito na eleição de Sardelli no último domingo.