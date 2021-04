Google, Youtube e Samsung marcas mais influentes para brasileiros

O Google foi eleito a marca com maior influência no Brasil. É o que aponta a 8ª edição do levantamento “The Most Influential Brands (MIB)”, realizado anualmente pela Ipsos com o objetivo de avaliar as marcas e sua influência no cotidiano e comportamento dos consumidores. Seguem a liderança do Google, o Youtube (2º lugar) e a Samsung (3º lugar).

O ranking com as top 10 inclui ainda: Microsoft (4º lugar), Facebook (5º lugar), Colgate (6º lugar), Nestlé (7º lugar), O Boticário (8º lugar), Mercado Livre (9º lugar) e MasterCard (10º lugar). Os resultados reforçam o alto poder de influência das marcas de tecnologia para os brasileiros.

“A pandemia trouxe novos hábitos e necessidades e, com isso, diversas categorias ganharam relevância. O distanciamento físico necessário neste período, o fechamento de muitas lojas, escolas e atividades comerciais reforçaram a importância já crescente do digital nas nossas vidas. Dentro desse contexto, as marcas que nos permitem nos conectar com os outros, trabalhar, estudar, nos divertir e comprar a distância se fortaleceram”, comenta Ana Hashizume, Head de Estudos de Saúde de Marca na Ipsos.

A pesquisa “The Most Influential Brands” usou 6 dimensões para avaliar a influência das marcas: Inovação, Confiança, Presença, Responsabilidade Social, Engajamento e a dimensão estreante Covid-19, que avalia o desempenho das marcas durante a pandemia.

Marcos Calliari, CEO da Ipsos no Brasil, analisa a importância da influência das marcas durante a crise causada pela pandemia. “As marcas desempenham um papel fundamental em nossas vidas e essa influência está crescendo. Da assistência durante a COVID-19 à melhoria do nosso bem-estar, as marcas estão transformando as sociedades em que vivemos. Algumas marcas usam sua influência econômica para aliviar problemas sociais e melhorar o planeta. Por meio de um propósito que enxerga a pessoa e a comunidade por trás do consumidor, essas marcas visionárias vão muito além da venda de um produto ou serviço. Elas estabelecem conexões emocionais fortes com as pessoas. A influência é um dos ativos mais valiosos que uma marca pode ter.”

O ranking das 10 Marcas Mais Influentes no Brasil foi apresentado em um evento on-line que contou com um painel de discussão moderado pelo CEO da Ipsos no Brasil, Marcos Calliari, e com a presença de Patrícia Muratori, diretora do YouTube Brasil; Nelson Malta, diretor de marketing da Colgate; e Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil. A apresentação ficou à cargo de Steve Levy e Ana Hashizume. Confira aqui o evento.

O estudo “The Most Influential Brands” é realizado em 14 países. No Brasil, a pesquisa entrevistou 2.000 pessoas por meio de painel online, entre os dias 06 de novembro de 05 de dezembro de 2020.

Sobre a Ipsos

