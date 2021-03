Google e Microsoft. Marcas mais reconhecidas pelo público

São Paulo, 25 de março de 2021. Com um recorde total de 4,2 milhões votos vindos de mais de 168 mil votantes, a 4ª edição do Prêmio Canaltech já tem seus campeões definidos. Em 2020, os destaques para as “Marcas Mais Reconhecidas de TI” ficaram com as Big Techs Google e Microsoft que, juntas, somaram mais de 20 mil votos somente nesta categoria.

“O sucesso de participação nesta edição nos mostra como a experiência do Canaltech na área de tecnologia dá sustentação ao prêmio. Essa é uma oportunidade de os consumidores elegerem os melhores produtos do mercado, das empresas e marcas serem reconhecidas e um orgulho para toda a nossa equipe”, afirma Felipe Szatkowski, cofundador do Canaltech.

A Microsoft se deu melhor nas modalidades relativas à gestão, vencendo em Analytics & Business Intelligence, CRM e ERP. Para o Google, o serviço de nuvem foi o responsável pela vitória nas modalidades Cloud e Cloud AI. A companhia oferece produtos relacionados ao uso de Inteligência Artificial, Machine Learning que podem facilmente se integrar a ferramentas de produtividade (Docs, Planilhas e Apresentações) e BI (Google Analytics).

Confira abaixo a classificação geral na categoria “Marcas mais Reconhecidas de TI” (os três primeiros colocados em cada modalidade):

Analytics & Business Intelligence

Microsoft – 54,64%

SAP – 15,88%

Salesforce – 10,01%

ERP

Microsoft – 28,83%

SAP – 21,68%

Totvs – 16,30%

CRM

Microsoft – 36,40%

Oracke – 15,97%

Salesforce – 14,65%

Cloud

Google – 38,58%

Amazon Web Services – 26,39%

Microsoft – 22,09%

Cloud AI

Google – 38,08%

Amazon Web Services – 31,95%

Microsoft – 17,15%

Blockchain

Amazon Web Services – 34,30%

Microsoft – 25,58%

IBM – 18.04%

Telecom

Vivo – 37,45%

America Movil (NET, Claro e Embratel) – 31,99%

TIM – 18,37%

Printing Services

HP – 38,51%

Samsung – 19,54%

Canon – 16,08%

Corporate Security

Cisco – 27,31%

Kaspersky – 27,21%

McAfee – 19,19%

Prêmio Canaltech. Em 2020, a quarta edição do prêmio contou com 170 grandes marcas disputando votos em 50 modalidades diferentes, divididas entre: “Mobile”, “Marca Mais Desejada”, “Serviços”, “Games”, “Marca Mais Reconhecida de TI” e “Campeões de Venda Magalu”. Além do público, as empresas também tiveram que conquistar um júri técnico, formado por jornalistas e especialistas que acompanham o mercado de tecnologia e games, além de colaboradores e a própria equipe do Canaltech. A lista completa dos vencedores pode ser conferida neste link.

Promovido anualmente pelo Canaltech, portal de conteúdo sobre tecnologia, o “Oscar da tecnologia” premia os melhores serviços, produtos e marcas do último ano. O objetivo do Prêmio Canaltech é reconhecer publicamente o trabalho das empresas e dos profissionais que mais se destacaram no setor de tecnologia no Brasil, ao longo do ano.