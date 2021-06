Golpistas pegos ‘carregando’ em Americana

Agentes da DIG flagraram golpistas quando estavam ‘carregando’ mercadoria em Americana nesta quarta-feira (9/06) A ação foi na rua do Serralheriro, no loteamento industrial Werner Plaas. Investigação já acontecia a alguns dias e o ‘bote’ foi dado nesta quarta.

O autônomo M.H.A., 28, estava com um caminhão Ford Cargo placas de São José dos Pinhais/PR foi surpreendido pelos agentes que investigavam crimes de estelionato contra empresas de Americana e cidades vizinhas.

Os policiais conseguiram chegar a M.H., que buscava carregar materiais que seriam obtidos mediante fraude. A compra do material foi feita por outras pessoas e a retirada aconteceria quando os policiais chegaram. A ação já teria acontecido outras vezes. Foi apreendido o caminhão que seria usado para o transporte do material, que seria conseguido de forma ilícita. Havia documentos de demonstravam ação do grupo criminoso que pratica diversas fraudes contra empresas.

Foi dada voz de prisão ao homem que faria o transporte do material. Ele foi autuado em flagrante por estelionato e organização criminosa. M.H.A. foi levado para a cadeia da região e permanece à disposição da Justiça.