Golpista do Pix toma invertida e perde R$ 200

Um homem de 32 anos suspeitou que estava sendo vítima de um roubo via pix e aplicou um “contragolpe” no golpista. O servidor público, que não teve seu nome identificado, recebeu um pedido de ajuda financeira enviado pelo telefone de um amigo que havia perdido o celular em um assalto. Além de não cair no golpe, ele decidiu enganar o ladrão.

Em entrevista ao portal UOL, o rapaz, que mora em Brasília, afirmou ter recebido a mensagem do criminoso, se passando por seu amigo, no final de 2021. “Eu já saquei que não era ele conversando comigo na hora”, contou. Na mensagem, o golpista pediu R$ 1.980 para “um pagamento particular”. A potencial vítima, mais espera, disse que precisava de dinheiro para pagar as taxas da transferência.

“Eu falei que estava sem dinheiro na conta e que iria transferir o valor utilizando o cartão. Aproveitei e emendei a história dizendo: ‘Você lembra que está me devendo também?’. E ele caiu”, afirmou o homem. Na troca de mensagem, ele disse que precisava de volta os R$ 200 que foram supostamente emprestados para o amigo e que o golpista poderia aproveitar o momento para sanar a dívida. O golpista ainda acrescentou R$ 28 ao pix, totalizando R$ 228.

“Ele ficou um tempão sem falar nada e eu já tinha desistido. Voltei a trabalhar e, quando já era no final da tarde, recebi a mensagem do aplicativo falando que eu tinha recebido esse dinheiro. Eu achei que eram outras pessoas que também estavam me devendo, mas quando olhei melhor fui perceber que a pessoa tinha caído mesmo”, afirmou ele ao UOL.