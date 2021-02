Golpes. Alerta em Americana e uma caiu no do empréstimo em Santa Bárbara

Dois casos de golpe agitaram a região esta sexta-feira e sábado. Um em Americana e outro em Santa Bárbara.

Em Americana, um áudio que circula em vários grupos de whatsapp alerta para um golpe dado no Parque Gramado. A vítima teria comprado ‘travesseiros baratos’ e acabou perdendo R$ 4 mil.

A autora do alerta recomenda que as pessoas evitem comprar produtos na porta de casa caso tenha que pagar com cartão de crédito ou débito. A dica é comprar em dinheiro.

Já o segundo caso, em Santa Bárbara, teve como vítima a costureira J.A.C., 35. Ela foi à delegacia e disse que buscava no ‘google’ por um empréstimo, encontrou um site e logo foi acionada por uma pessoa ‘representante’ da empresa Credimais. A golpista pediu que ela transferisse R$ 310 para ‘liberar os documentos’ e logo cair na conta os R$ 5.000 que ela precisava. No fim da história, perdeu os R$ 310 que depositou.