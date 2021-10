Caiu no ‘golpe do nudes’ do facebook e perdeu R$ 2.000

Um morador da região de 25 anos caiu no ‘golpe do nudes’ do facebook e perdeu R$ 2000 esta semana. X. não se conformou com a extorsão e foi à delegacia registrar Boletim de Ocorrência contra os golpistas- dois homens e uma mulher do Rio Grande do Sul. Ele foi mais um a ser abordado no facebook por uma moça ‘gaúcha’ que travou conversa, que logo evoluiu para mensagens íntimas.

Como acontece comumente, depois da troca picante de mensagens, foi trocado número de whatsapp e veio o golpe. Um homem liga para a vítima dizendo ser pai da adolescente, que teria tentado suicídio e que precisaria ser internada. Que o ‘pai’ tinha visto as conversas e precisaria gastar internando a filha e também com o hospital. Depois vem o falso delegado, que ‘facilitaria’ as coisas para T. se ele depositasse mais de R$ 2.000 em uma conta da Caixa, o que foi feito.

MAIS SOBRE O GOLPE- O mais recente exemplo parece ser aquilo que ficou conhecido como “golpe dos nudes”. O esquema, que configura extorsão, começa quando um agente malicioso faz um perfil falso no Facebook — personificando uma mulher atraente — e aborda homens na faixa dos 30 a 50 anos, enviando mensagens picantes e sugerindo a troca de fotos íntimas.

Quando a vítima cede às sugestões e envia as imagens explícitas, o golpista troca de personagem e diz ser uma jovem menor de idade. Nesse momento, um comparsa aborda o internauta (geralmente através do WhatsApp) afirmando ser o pai da garota e ameaça levar o caso para a polícia… A menos, é claro, que o indivíduo desesperado lhe pague uma boa quantia em dinheiro para comprar o seu silêncio.