Golpe no whatsapp usa nome do Itau

Um novo golpe no whatsapp que começou a circular em grupos esta segunda-feira usa um telefone da região e a ‘marca’ do banco Itau para tentar atingir as pessoas. A primeira dica é sempre bloquear e denunciar o número que chamar o usuário da rede.

Gisele Bellan, que foi uma das pessoas que foi ‘acessada’ pelos golpistas esta segunda-feira, disse que o importante é a pessoa nunca passar dados gerais e números de documentos pessoais. Ela alerta que, ao passar qualquer dado, a pessoa está correndo o risco de ter empréstimos aprovados em seu nome e outras ‘dores de cabeça’.