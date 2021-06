Golpe do vale gás ‘bomba’ em grupos de whatsapp

Circula nas redes sociais e em grupos de WhatsApp um link para um suposto Vale Gás no valor de R$ 90. Apesar de tentador, o auxílio não existe. O golpe diz que quem teria direito ao benefício seriam os beneficiários do Bolsa Família, do auxílio emergencial, aposentados e pensionistas. Para conseguir a suposta ajuda financeira, a mensagem pede que as pessoas informem o CPF e compartilhe a mensagem com outras pessoas. Ao fim, ainda são solicitados os dados bancários da pessoa.

SÃO PAULO TERÁ PROGRAMA VALE GÁS

O Ministério da Cidadania informou que a notícia é falsa. “O benefício não existe. NÃO clique em links duvidosos e certifique-se de checar informações em nossos canais oficiais”, alerta a pasta.

De acordo com a Polícia Federal, que divulgou a imagem que ilustra a reportagem, a crise provocada pela pandemia da covid-19 aumentou a quantidade de golpes praticados na internet. Além de mensagens, os criminosos costumam usar e-mails e até ligações telefônicas para conseguir dados e praticar crimes.