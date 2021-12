Golpe do falso funcionário dos Correios faz vítima em Americana

Festas de fim de ano. Esperando a entrega das compras on line chegar e o golpe vem junto. Uma mulher de Americana foi assaltada na semana passada por um falso entregador da empresa Correios. Um vídeo circulou em grupos da cidade. O caso aconteceu, no bairro Vila Santa Maria, em Americana. O criminosos chamaram pelo nome do marido da vítima ao chegar pelo portão da residência.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o falso entregador chegou a residência e chamou pelo nome do proprietário, a mulher saiu e abriu o portão, no mesmo momento o indivíduo entrou na casa, apontou uma arma e levou a vítima até o quarto. A filha do casal de 11 anos, que também estava no local, foi amarrada enquanto o bandido pega todos os objetos. A mulher relatou que foi levado vários eletroeletrônicos e joias.

Após o crime o indivíduo fugiu. O caso foi registrado na Polícia Civil, onde será investigado.