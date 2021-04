Golpe bancário faze mais de 17 mil vítimas por dia

De acordo com o dfndr lab, laboratório de cibersegurança da PSafe, os golpes financeiros continuam no topo da lista de golpes mais frequentes durante a pandemia. Foram registradas mais de 1,6 milhões de detecções em 2021, somente no Brasil, o que representa uma média de mais de 17 mil ataques ao dia. Na sequência, está a clonagem de WhatsApp, que segundo projeções do laboratório, vitimiza cerca de 15 mil brasileiros por dia.

Os temas mais utilizados pelos golpistas para atrair vítimas em ambos os golpes são: supostas promoções, falsas vagas de emprego e falso cadastramento em programas de auxílio do Governo.

De acordo com os especialistas do dfndr lab, os cibercriminosos costumam utilizar os dados pessoais obtidos ilicitamente para criação de golpes de phishing, especialmente se aproveitando de técnicas de engenharia social para acessar outras informações da vítima, como suas senhas, com as quais podem acessar indevidamente contas bancárias e contas em redes sociais. De posse dessas informações, os atacantes podem fazer qualquer tipo de chantagem com a vítima ou até mesmo se passar por ela para enganar seus amigos e familiares, buscando obter algum lucro financeiro.

Para evitar estes tipos de golpes, existem alguns cuidados fundamentais:

1 – Tenha um bom sistema de segurança instalado no celular. Dê preferência aos aplicativos com função Bloqueio de Hackers, como o dfndr security, que alertam em tempo real caso você receba ou acesse um link malicioso por meio do WhatsApp, Facebook Messenger, navegador e SMS.

2 – Compre apenas em sites confiáveis. Evite clicar em links enviados por perfis desconhecidos e desconfie de promoções com preços muito abaixo do mercado.

3 – Não forneça dados pessoais ou bancários na internet. Cibercriminosos podem solicitar dados pessoais ou bancários às vítimas. Essas informações podem ser usadas por pessoas mal-intencionadas para aplicar os mais diversos tipos de golpe utilizando engenharia social.

4 – Na dúvida, verifique se um link é falso no site do dfndr lab. A checagem de links avisa em poucos segundos se um site pode oferecer alguma característica maliciosa.

5 – Ative a autenticação em dois fatores no WhatsApp. Ao ativar essa proteção, você cria uma senha que será uma camada extra de segurança para sua conta.