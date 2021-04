GOL usa filtros do Instagram para reforçar compromissos na pandemia

Desde o início da pandemia, a GOL Linhas Aéreas teve iniciativas e impôs rígidos protocolos para garantir a Segurança, Saúde e o bem-estar do seu Time de Águias e de todos os Clientes.

A Companhia sempre acreditou na eficácia das máscaras como dispositivo de proteção individual contra a disseminação da Covid-19 e o contágio pela doença. Para reforçar as mensagens aos Clientes, desta vez, de forma lúdica, a GOL, em parceria com a agência Purple Cow, criou um filtro para o Instagram com as três opções de máscaras permitidas dentro das aeronaves e alinhadas com autoridades de saúde brasileiras e mundiais.

São elas:

– Máscara PFF2 e N95 sem válvula.

– Máscara cirúrgica descartável.

– Máscara de tecido com três camadas.

A GOL foi a primeira Companhia aérea brasileira a engajar 100% dos seus Clientes no uso de máscaras a bordo, desde 10/05/2020, o que logo depois se tornou obrigatório no País.



Para acessar o efeito, basta entrar no Instagram, procurar por @voegoloficial, na aba “filtros” e escolher uma máscara para fazer fotos e vídeos. O recurso também foi lançado no Tiktok oficial da GOL e @golcarreiras com colaboradores do Time de Águias.

Links de acesso também abaixo: