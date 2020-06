GOL lança série de podcasts: PAPOGOL

A GOL Linhas Aéreas está com uma nova ferramenta de comunicação para seus Clientes e para a sociedade: seu primeiro projeto de podcast chamado PAPOGOL, produzido de forma 100% remota durante a pandemia, em parceria com a InPress Porter Novelli.

Os âncoras do PAPOGOL são sempre executivos da empresa, que assumem o papel de entrevistadores e conversam com especialistas sobre os mais diferentes temas de interesse da sociedade, entre eles as mudanças de hábitos em decorrência da disseminação do coronavírus e como isso afeta o dia a dia das pessoas.

O primeiro bate papo reúne o Dr. Mario Mello Martins, médico do trabalho e gerente de Gente e Cultura da GOL, e o Dr. André Ribas, clínico e infectologista. Em “Máscaras e como seu uso correto salva vidas”, os especialistas trataram da importância do uso, o que se tornou, inclusive, uma necessidade nas cabines dos aviões.

Já estão previstos oito episódios e a periodicidade será quinzenal. O PAPOGOL está disponível no Spotify, nos canais da GOL e no link: https://bit.ly/PAPOGOL.