GMs tiram carro em chamas de casa

Ação de Guardas Municipais de Santa Bárbara d’Oeste evitaram um acidente mais grave na tarde desta quarta-feira. Um carro que pegou fogo foi retirado da garagem da casa e assim foi evitado que as chamas se espalhassem para o interior da casa.

o caso registrado como *Incêndio* foi registrado na *Rua: Leonel Pântano,120. Abaixo a descrição feita pela equipe da inspetora Jiliana.

Durante o patrulhamento no bairro Dona Regina, Leonel Pântano, notamos que havia fumaça saindo do interior da garagem de uma residência.

Ao pararmos pelo local, o proprietário da casa o Sr G.F., comerciante, vasculou o portão e foi possível constatar que o veículo Fiat Strada estava em chamas e com um extintor veículos G. Tentava conter o incêndio.

O patrulheiro Corrêa tentou debelar as chamas com.outro extintor mas o fogo alastrou rapidamente e não obtiveram êxito.

Foi solicitado o apoio das demais viaturas da GCM bem como do Corpo de Bombeiros.

Com o veículo ainda em chamas foi realizada uma força tarefa contando com a presença de 16 patrulheiros e em um ato bravura e coragem removeram o veículo da garagem para via pública.

O ambiente foi resfriado com mangueiras emprestadas pelos vizinhos. As chamas consumiram o veículo e porta da sala da residência.

Quando a viatura do corpo de bombeiros chegou a situação já estava contida e sob controle.

Dados apresentados no plantão policial.

Auxiliaram nesta ocorrência:

*Vtr 20*

GCM Anderson

GCM Urbano

*Vtr 35*

Subinspetor Amorim

GCM Scognamiglio

*Vtr 50 Canil*

GCM Edmar

GCM Gesiel

*Vtr 60 Apoio 6*

GCM Campos

GCM Ferreira

GCM Edmilson

*Vtr 80*

Subinspetor Adenilson

GCM Brito

*Vtr 100 Apoio 01*

Subinspetor Sandrin

GCM Araújo

GCM Reis