GM Sumaré recebe treinamento para armas de grosso calibre

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil de Sumaré realizou o treinamento com 12 Guardas Civis Municipais para habilitá-los no manuseio da arma CTT .40 de grosso calibre. Esse é o mais novo armamento adquirido pelo município para ajudar no combate à criminalidade e atuação em ocorrências de grande vulto.

“Nosso objetivo é melhorar cada vez mais a estrutura da Guarda Municipal e deixar a população mais segura. Esse treinamento é extremamente importante para que nossos profissionais possam realizar seu trabalho nas ruas com o máximo de suporte”, afirmou o prefeito Luiz Dalben.

No final do mês de junho, a Prefeitura de Sumaré divulgou um investimento no total de 99 mil reais na compra de quatro mil munições de armas calibres 30, 40 e 380, com o objetivo de atualizar o estoque da Guarda Municipal e proporcionar mais segurança à população.

Mais investimentos

Recentemente, Sumaré investiu também em câmeras de monitoramento inteligentes. Todo o sistema de videomonitoramneto de Sumaré foi ampliado e levado para as unidades de saúde, escolas e cemitério Municipal, inibindo as ações de vândalos, arrombamentos e furtos.

Para lidar com ocorrências de maior grau de periculosidade, foi criada a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Municipal. O grupamento reúne as equipes táticas e do Canil para realizar procedimentos e gerenciamento de crise. Novas viaturas e uma Base Móvel para o Canil também foram entregues para a corporação. Além disso, agora os guardas contam com tablets e rádios digitais para modernizar e informatizar o atendimento das ocorrências e capacitações e cursos de requalificação periódicos.