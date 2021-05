O Guarda Municipal de Americana Subinspetor Queiroz morreu esta tarde vítima de Covid 19. Equipes da Guarda Municipal de Americana se reuniram na tarde desta terça feira (11), no estacionamento do Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, para pedir em oração pela saúde dele.

No final do mês passado, no dia 26, a Guarda Municipal chorou a morte da Guarda Feminina Franciele Fidelis, de 36 anos.

Clever Roberto Queiroz, de 40 anos, estava afastado das funções há 26 dias por complicações da Covid 19.