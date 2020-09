GM pega 40 trouxas de maconha

Ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste terminou sem a detenção de ninguém mas com a apreensão de 40 trouxas de maconha além de outras drogas. A ação foi no final da tarde desta segunda-feira no jardim Icaraí. A equipe de canil do Ico Caineli e o GM Gesiel atuou na rua Ipanema.

A equipe de canil fazia patrulhamento no bairro e, ao entrar na rua Ipanema, observou um rapaz que fugiu sentido a mata existente na região. Não sendo possível abordá-lo, e por saber que o local é conhecido pela prática da venda de drogas foi efetuada uma varredura com o uso do cão de Faro (Jade).

Ela localizou uma sacola contendo entorpecentes embalados pronto pra venda, dados apresentados no DP,onde foram devidamente apreendidas.

37 pedras de crack

15 papelotes de cocaína

40 trouxas de maconha