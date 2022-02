GM Nova Odessa detém dupla com arma falsa

A GCM (Guarda Civil Municipal) realizou duas prisões em flagrante nos últimos dias, tirando de circulação uma arma falsa e um conjunto de ferramentas utilizadas normalmente para a prática criminosa conhecida como “furto de catalisadores”, equipamentos automotivos que têm sido cada vez mais alvo de quadrilhas especializadas no país nos últimos anos. No primeiro caso, em patrulhamento pelo bairro Green Village na última sexta-feira (dia 11/02) à noite, a equipe da viatura 18 (formada pelos GCMs Sette e Rodrigues) avistou uma motocicleta com dois indivíduos próxima a um posto de combustíveis. Foi notado pela equipe que a placa da moto estava com um dos números tapado com fita preta.

“De imediato foi dada ordem de parada, que foi ignorada pelo condutor, onde se iniciou um breve acompanhamento (perseguição) por diversas ruas do referido bairro. Em ato contínuo, foram cometidas várias infrações de trânsito pelo condutor da motocicleta”, relatou a equipe. Finalmente, com apoio das viaturas 22 (inspetor Forti e Almeida) e 26 (Pereira e Galter), foi feita a abordagem dos indivíduos na Avenida Ampelio Gazzetta. Durante busca pessoal, foi localizado, na cintura do garupa, um simulacro de pistola. Em seguida, foi constatado que o condutor da motocicleta não possui CNH e que o documento apresentado pelo outro ocupante se tratava de uma CNH falsificada, “a qual o mesmo alegou ter comprado pela Internet”.

Diante dos fatos, os indivíduos foram conduzidos até o Plantão Policial. Foram apreendidos pela autoridade policial a motocicleta, o simulacro de arma de fogo e a CNH falsificada, e os indivíduos foram liberados.

‘KIT FURTO’ Na noite de domingo (13/02), novamente com a participação de três equipes e sete integrantes da Guarda, foi detida uma dupla com drogas sintéticas e o “kit furto” de catalisadores. Na ocasião, equipes da GCM e do Setor de Fiscalização de Trânsito estavam realizando mais uma operação de fiscalização de rotina na Rua Goiânia, no Jardim São Jorge, visando coibir ilícitos penais de toda espécie, bem como orientar os condutores de veículos acerca de segurança no trânsito.

“Em determinado momento, foi abordado um veículo Chevrolet Classic na cor prata ocupado por dois indivíduos. Ao realizar a busca veicular, foi localizada no banco traseiro uma mochila contendo objetos usados para realizar furtos de catalisador. Durante busca pessoal nos indivíduos, foram localizados com o condutor dois comprimidos de droga sintética Ecstasy, que o mesmo alegou ser para seu uso. Diante dos fatos o veículo, objetos e indivíduos foram apresentados no Distrito Policial, onde foram tomadas as medidas cabíveis”, traz o relatório da Guarda Municipal sobre o caso.

