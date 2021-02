GM de Sumaré faz avaliação de tiro para manutenção do porte de arma

Avaliar o conhecimento e as técnicas dos agentes de segurança pública. Com essa finalidade a Guarda Civil Municipal (GCM) de Sumaré segue realizando avaliação de tiro para a manutenção do porte de arma de fogo, conforme prevê a Legislação. A atividade junto à Polícia Federal conta com prova escrita e prática. O porte, que até o ano passado era válido para cinco anos, passou a ter validade de dez anos.

São 20 questões de conhecimento geral e teste prático, com disparos em alvo ‘humanoide’ e alvo multicor. Ao todo, 97 guardas realizarão as provas até o próximo mês de março.

“Essa avaliação, apenas para a validação do porte, é realizada no CAT (Clube Americanense de Tiro). Porém, todos os anos é feita a requalificação de armamento e tiro”, explicou a comandante Simone Nery.

Para o prefeito Luiz Dalben a queda nos índices de criminalidade que a cidade de Sumaré continua registrando ano a ano é fruto do trabalho de uma Guarda Municipal preparada e capacitada. “Esses cursos de capacitação são importantes para deixar nossos GMs atualizados e cada vez mais preparados, tendo em vista que a corporação é de grande importância no apoio às polícias Civil e Militar”, disse o Chefe do Executivo sumareense.