GM de Nova Odessa com uniformes novos

A Guarda Civil Municipal de Nova Odessa (GM) recebeu nesta sexta-feira os novos uniformes que serão entregues aos patrulheiros da corporação. O investimento total em mais esta melhoria foi de R$ 57,9 mil e foram adquiras 90 camisetas manga curta, 45 camisetas manga longa 135 calças, 45 jaquetas e 86 tarjetas com o nome e o tipo de sangue de cada guarda municipal. O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza esteve na sede da corporação para conferir os produtos, ao lado dos vereadores reeleitos Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin; e Élvis Ricardo Garcia, o Pelé; bem como dos vereadores eleitos Wagner Morais e Levi Tosta. Todos foram recebidos pelo diretor da Guarda, Nilton César Alves.

“Sempre disse e não me canso de repetir: a Segurança Pública é, desde o primeiro dia do meu governo, uma prioridade, assim como a Saúde e a Educação. E para que a nossa população tenha essa sensação de segurança, é muito importante que a Guarda Municipal desenvolva um ótimo trabalho, já que uma coisa está ligada a outra. E para que o trabalho seja bem feito, precisamos oferecer todas as condições. Isso passa pelas viaturas, pelo armamento e, claro, pelos uniformes também”, avaliou o prefeito Bill.

Em 2019, o prefeito Bill autorizou a contratação de oito novos guardas municipais aprovados em concurso público. A chegada dos novos patrulheiros representou um aumento de 20% no efetivo da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa, então formado por 40 homens e mulheres. Além disso, a corporação também recebeu 8 novas pistolas semiautomáticas calibre 38, num investimento que passou de R$ 30 mil.

Ainda em 2019, a Prefeitura entregou oficialmente a base da Guarda Municipal na Praça José Gazzetta. “Desde 2013, nós temos investido muito na Guarda Municipal. Criamos a ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), que é uma equipe de elite; implantamos o videomonitoramento, transferimos a sede da corporação para um imóvel mais amplo e na região central de Nova Odessa, compramos novas viaturas e novos armamentos. O resultado disso é que conseguimos reduzir os principais índices de criminalidade e hoje a nossa população tem sensação de segurança quando sai às ruas”, enfatizou Bill.