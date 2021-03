Glow Lips: técnica russa que atrai famosas. Bruna Marquezine e Sabrina Sato

Ter os lábios macios, saudáveis, volumosos e que chamem a atenção é o desejo de muitas pessoas. Afinal, quem não sonha em esbanjar uma boca carnuda na vida real, com os mesmos efeitos dos filtros nas fotos?

Mais uma vez a profissional de embelezamento Aline Vieira é pioneira e o Aline Beauty Academy (no Rio de Janeiro) passa a oferecer a inovadora técnica russa já no final do mês, que promete realizar esse sonho de forma indolor: o Glow Lips.

O procedimento tem como vantagens lábios rejuvenescidos, revitalizados e tudo por consequência do estímulo de colágeno feito por meio de um mini microagulhamento, sem dores e com a sessão que dura em torno de uma hora.

Glow Lips: lábios saudáveis sempre!

O tratamento estimula a recuperação da mucosa labial, promovendo uma hidratação profunda e é ideal para quem tem problemas com lábios ressecados.

Pode ser feito em sessões com intervalos de 20 a 30 dias, durante o ano todo ou quando a cliente achar necessário dar aquele “up” nos lábios.

“Feito à base de ácido hialurônico, esse procedimento deixa o lábio um pouco mais carnudo, com mais cor, além de regenerado e bem hidratado. Ou seja, um tratamento cinco estrelas que o lábio de uma diva merece”, finaliza Aline.