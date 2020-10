Gloria Kalil no time da SL Mandic

A Faculdade São Leopoldo Mandic recebe a consultora de moda e comportamento, Gloria Kalil, como professora da graduação dos cursos de Medicina e Odontologia. Ela começa a ministrar aulas de Civilidade, Condutas e Profissionalismo para todos os alunos.

A oportunidade, vinda de um convite do Dr. José Luiz Junqueira, Diretor-Geral da instituição, é uma experiência inédita na carreira de Gloria. As aulas terão como objetivo ensinar aos alunos uma postura profissional, assim como auxiliar no desenvolvimento de um olhar mais empático e incentivar o contato com os pacientes.

“Estamos sempre pensando em maneiras de inovar a grade curricular e trazer a melhor experiência para os alunos. Acreditamos que, neste momento, no qual os profissionais da saúde têm sido tão valorizados, principalmente pela pandemia de Covid-19, precisamos investir no cuidado da relação que nossos futuros profissionais terão com os pacientes”, afirma o Dr. Junqueira.

A Faculdade São Leopoldo Mandic oferece aos alunos vivência prática nos cursos de Odontologia e de Medicina desde o 1º ano, atividades de pesquisa e prestação de serviços comunitários, convênio com hospitais e Unidades Básicas de Saúde, cursos de graduação e pós-graduação.