Globo encerra Malhação depois de 27 anos

A Globo decretou o fim de ‘Malhação‘ após 27 temporadas. Em comunicado, a emissora confirmou que está desenvolvendo uma nova programação para as tardes. Com isso, a produção dos novos episódios foi cancelada. A equipe começou a ser avisada sobre a mudança nesta terça-feira (28).

Atualmente em fase de testes de elenco, a 28ª temporada de ‘Malhação’ tinha roteiro dos irmãos Eduardo e Marcos Carvalho, gêmeos do Morro do Salgueiro que estreavam na emissora após vencerem o Candango de Melhor Direção com o curta ‘Chico’ no Festival de Brasília de 2017. Ainda sem título, a nova fase pretendia ser a mais diversificada de todas, com 70% de atores negros – o contrário do habitual.

Inspirada pelo sucesso de séries de temáticas sociais realistas, como ‘Sob Pressão’ e especialmente ‘Segunda Chamada’, a trama iria trocar a Zona Sul pelo Norte do Rio e se passar numa escola considerada a pior da cidade. A trama mostraria a união dos alunos para impedir que ela fosse fechada.