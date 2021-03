Gleison WA articula por Alexandre Frota

Prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder recebeu na tarde da sexta-feira (26/03) em seu gabinete o assessor do deputado federal por São Paulo Alexandre Frota, Ariovaldo Lima Evangelista, mais conhecido como Ari. Ele foi acompanhado pelo comunicador novaodessense Gleison Alves. Na pauta, a confirmação do envio de uma emenda parlamentar de R$ 250 mil de Frota para a construção de calçamento na praça pública do Jardim Maria Helena – um pedido de Alves ao deputado.

Segundo seu verbete na Wikipédia, Alexandre Frota de Andrade, mais conhecido popularmente por Alexandre Frota é um ator, diretor, comediante, apresentador, empresário, modelo e político filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira. Desde 2019 exerce o cargo de deputado federal por São Paulo. Ari e Alves também informaram ao prefeito que o deputado formalizou à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional um novo pedido em benefício de Nova Odessa.

“Para nós, é sempre uma honra poder colaborar com o Município junto ao deputado federal Alexandre Frota, com quem conseguimos esses R$ 250 mil para o calçamento na área verde do Maria Helena. E já solicitamos uma ambulância adaptada ao deputado, e estamos solicitando também dois carros para o Setor de Transportes. Acreditamos que o deputado vai nos ajudar nesses pedidos também”, finalizou Gleison Alves, do canal TV WA Notícias no Facebook.