Giuliani da posse a membros do Condepham

Na última semana, o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, se reuniu on-line com os 15 membros do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana), para dar posse a nova diretoria, que será válida para os próximos dois anos. De acordo com Decreto Municipal nº 12.653 de 2021 e conforme regimento interno, a votação pelos Conselheiros foi unânime para a permanência da atual diretoria tendo como presidente Diego Bernardo, vice-presidente Claudia Rodrigues de Lucas, 1º secretário Deoclécio Antônio de Souza e 2º secretário Helinton Escorpeli.

Além da posse, o secretário Fernando e os conselheiros discutiram sobre a existência desde 2013 de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), entre a Prefeitura Municipal e a RUMO Logística, para a duplicação do viaduto do Gallo e a oportunidade de realizar as obras do local com recursos da empresa. De acordo com o TAC, a obra é de muita importância ao município e necessária para desafogar o trânsito do local.

Na reunião, o conselho também indicou, por unanimidade, Morgana Bellan, para o recebimento do Prêmio Destaque do Patrimônio Histórico, pelos serviços prestados junto ao Condepham e pela causa que desenvolve junto a conservação do patrimônio histórico do bairro Carioba.

Fernando Giuliani falou sobre os andamentos das obras de restauro que estão sendo feitas na Estação Cultura e a obra de perfuração e sondagem dos alicerces na Casa de Cultura Hermann Muller, em Carioba. “Elas começaram na administração do ex-prefeito Omar Najar, o prefeito Chico Sardelli abraçou o projeto e está dando continuidade. Na próxima semana, a empresa contratada para o levantamento estrutural da Casa Hermann deve entregar o laudo com ART, sobre a atual condição do patrimônio e, paralelamente, estão sendo captados recursos financeiros para a realização do projeto de restauro, aprovado via Proac. Estamos estudando um projeto de cultura e entretenimento, voltado para jovens e adultos, para o espaço da Casa Hermann Muller e estamos em tratativa, junto ao prefeito Chico Sardelli, para a busca de recursos, visando o restauro do Museu de Salto Grande”.