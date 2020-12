Giuliani apresenta balanço e fala em 1125 eventos gratuitos realizados

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Fernando Giuliani (MDB), apresentou o balanço da pasta ao prefeito Omar Najar (MDB) e afirmou que, entre 2015 e 2020, 1125 eventos gratuitos foram realizados na cidade.

Em uma publicação na página da secretaria, foram destacadas ações realizadas de forma online e virtual. Além do número de eventos gratuitos realizados, a publicação ainda traz os números de participantes das atividades oferecidas ao longo dos quatro anos, totalizando 1.166.494 pessoas.

Veja a publicação:

Em um ano tão atípico, marcado por uma pandemia, onde eventos presenciais não puderam acontecer em detrimento às medidas protetivas do Covid – 19, não medimos esforços para que atividades culturais chegassem, de forma online, às pessoas interessadas. Foram projetos culturais como Cultura na Quarentena, Sectur Apresenta, ambos em formato de vídeos, publicados em redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo e da Prefeitura Municipal, páginas oficiais e YouTube, com diversas artes: apresentações musicais, danças, artes plásticas, contação de histórias, oficinas de artesanato, aulas da escola de música, apresentações da Orquestra Sinfônica e da Banda Municipal de Americana, além das palestras e filmes do Pontos MIS em Casa.

Paralelamente, foram entregues obras de revitalização da Praia dos Namorados, dado continuidade às obras de restauro da Estação Cultura de Americana, construção dos novos sanitários do Parque Ecológico, iniciado processo licitatório de reforma do Teatro Municipal Lulu Benencase, finalizadas licitações de projetos por meio de convênios: Projeto de Áudio Visual do Auditório do CCL – Centro de Cultura e Lazer, Planetário Móvel Digital e do Centro de Atendimento ao Turista.

“Devemos lembrar que os recursos utilizados nas obras de reforma do Teatro Lulu e na construção dos novos sanitários do Parque, provêm da arrecadação de bilheterias dos respectivos espaços, afirmando a importância da gestão do recurso revertido à manutenção do espaço, sendo que mais de 50% da bilheteria do Parque Ecológico e dos espetáculos do Teatro Lulu Benencase, resultam dos visitantes de outros munícipios da região, constata o Secretário Fernando Giuliani”.

Hoje, a Secretaria de Cultura e Turismo, junto ao Conselho Municipal de Cultura, pela Lei “Aldir Blanc”, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade, trabalha arduamente, para que chegue aos diversos artistas e setores culturais, esta ajuda emergencial.

Aqui, um resumo numérico das atividades realizadas nos últimos 6 anos. Os relatórios, de cada ano, na íntegra, com registros fotográficos, se encontram na Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, disponíveis para consulta.