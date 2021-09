Acionista, Gisele Bündchen visita empresa em Nova Odessa

A ubermodel Gisele Bündchen esteve em Nova Odessa nesta segunda-feira (6) na sede da empresa Ambipar. Gisele se tornou acionista da empresa, que é uma multinacional brasileira, com presença em 17 países da América do Sul, Europa, África, América do Norte e Antártida. Gisele chegou no local de helicóptero.

A princípio a ideia era que Gisele fizesse parte das campanhas publicitárias da empresa, mas não parou por aí. A modelo se tornou acionista e também foi convidada pela a se tornar embaixadora da marca, já que a modelo é brasileira, com forte atuação internacional e longa história em prol do meio ambiente.

“Eu não conhecia a Ambipar e me impressionei com a visão de Tércio Borlenghi Junior, fundador da empresa, que há 25 anos reaproveita e valoriza os resíduos que virariam lixo e acabariam em aterros, rios e oceanos, dando a eles uma nova utilidade. Um trabalho essencial para um uso mais consciente dos recursos naturais. Me identifiquei com os valores de inovação e sustentabilidade da companhia e me surpreendi com o potencial de geração de efeitos positivos para a sociedade, criando uma economia circular e ajudando as empresas a minimizarem seus danos ao meio ambiente. Sinto que a Ambipar está muito à frente e pronta para ajudar nesta transformação. Acredito que as empresas que quiserem ser competitivas na próxima década precisam rever seus processos para reduzir seu impacto negativo no planeta e encontrar formas de produzir que também priorizem o bem social e ambiental contribuindo, ainda, com uma economia de baixo carbono”, afirma Bündchen.