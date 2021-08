Giovana volta pro rádio para 3a temporada

O programa de saúde e bem estar “De Bem com Maria” – apresentado pela sanitarista Maria Giovana Fortunato – estreia sua terceira temporada nesta quinta-feira (dia 11 de agosto) pela Rádio Comunitária Vida Nova 104.9 FM. Os temas, segundo a apresentadora, serão abordados de forma simples, para que todos os ouvintes e internautas possam entender os conteúdos apresentados.

A novidade nesta terceira temporada, explica Maria Giovana, é que o programa também será disponibilizado no formato podcast. “O programa ao vivo tem uma hora de duração, mas vamos também disponibilizá-lo no formato podcast, mais reduzido. É uma forma de atingir outro tipo ouvintes, mais ligado em internet do que em rádio no formato tradicional”, diz a sanitarista.

O formato podcast será disponibilizado em plataformas distintas com um modelo mais enxuto e dinâmico. “Nossa intenção é deixar o podcast com no máximo 25 minutos. Claro, sem deixar o conteúdo superficial para os ouvintes dessa plataforma”, afirma Maria Giovana.

TEMAS- A variedade dos temas sempre foi uma marca do programa. Passa pela saúde mental, prevenção em saúde e até tratamentos alternativos. “Nossa preocupação é levar aos ouvintes assuntos que realmente vão impactar na vida deles. Claro que alguns temas mais espinhosos são abordados, mas sempre ouvindo profissionais em saúde que sabem explica-los detalhadamente”, diz. Outro ponto forte do De Bem com Maria é a interação. “O público da Vida Nova e das redes sociais interagem muito durante o programa. Isso mostra o interesse das pessoas por informações sobre saúde”, ressalta Maria Giovana.