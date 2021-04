Depois de ficar alguns dias com o site fora do ar, a ex-vereadora de Americana e segunda colocada nas eleições de 2020 (quase 30 mil votos) Giovana Fortunato/PDT voltou com a mídia no ar trazendo notícias.

Nas redes sociais, GF mudou um pouco o perfil e agora se porta mais como uma ‘comentarista de notícias’. Em busca de um norte para 2022 (quando deve ser novamente candidata), ela fez recentemente arranjos na equipe e aguarda algumas definições no quadro estadual e nacional de seu partido.