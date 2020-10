Giovana vira ‘queridinha’ do PDT no interior

Candidata a prefeita de Americana, Giovana Fortunato virou a ‘queridinha’ do PDT pelo interior paulista. E gerou ciumeira em outros candidatos. A Campanha do candidato a prefeito de Campinas Dr. Hélio está “à mingua” de recursos financeiros, segundo nota do Blog da Rose. O PDT estadual enviou apenas R$ 250 mil, sendo R$ 200 mil para a campanha majoritária e R$ 50 mil para as candidaturas dos vereadores.

O Diretório estadual enviou mais dinheiro para cidades da região do que para a campanha do médico. A candidata à Prefeitura de Americana, Giovana, recebeu R$ 500 mil e a de Piracicaba, Carolina Angelelli, ficou com R$ 150 mil.

O presidente do PDT Campinas, Francisco Soares de Souza, disse que se não conseguir mais dinheiro para a campanha vai recorrer à Justiça Eleitoral para que o PDT de Campinas receba o que tem direito pela legislação eleitoral: R$ 5 milhões. “O dinheiro que enviaram não dá nem para pagar o advogado para o registro de candidatura do Dr. Hélio e nem para fazer os santinhos dos vereadores”, disse ele.