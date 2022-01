Giovana toma posse no comando nacional do PDT esta sexta

Pré-candidata a deputada federal e uma das apostas do PDT para São Paulo, a ex-vereadora de Americana e segunda colocada na eleição para prefeito de 2020 Giovana Fortunato toma posse no comando nacional do PDT esta sexta. O evento deve ser grande e anunciar Ciro Gomes como pré-candidato a presidente da legenda. A convenção será realizada de forma virtual por conta do recrudescimento da pandemia do novo coronavírus. Giovana já foi anunciada como ‘estrela’ da legenda e a reunião de amanhã deve oficializar o upgrade.

CIRO GAMES– “A rebeldia da esperança”. Esse deve ser o nome do slogan da campanha de Ciro. Ele diz que também é seu lema de vida. O lançamento oficial da pré-candidatura do cearense está marcado para a tarde desta sexta-feira (21), em Brasília, com transmissão ao vivo pela internet.

Divulgada no último dia 14, a pesquisa do Instituto Ipespe mostra que Ciro tem 7% das intenções de votos para a Presidência. O pedetista está atrás de Sergio Moro (Podemos), com 9%, de Jair Bolsonaro (PL), 24%, e do ex-presidente Lula (PT), que lidera o ranking com 44% das preferências de votos.

CRÍTICA A CHICO- Crítica ao governo Chico Sardelli (PV), Giovana vai para a eleição deste ano com um olho no peixe e outro no gato (2024).