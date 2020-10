Giovana quer fim da Área Azul perto de hospitais

A candidata a prefeita de Americana Giovana Fortunato (PDT) afirmou que irá retirar a Área Azul expandida da cidade, que na avaliação da candidata, só prejudica o consumidores, comerciantes e pacientes dos hospitais São Lucas e São Francisco.

“Causa muito transtorno a Área Azul expandida. Nós vamos acabar com isso, tirar a cobrança no entorno dos hospitais São Lucas e São Francisco, remover a cobrança próxima a restaurantes e comércios que se localizam fora do Centro. Vamos rever tudo que foi mal planejado e prejudicou nossa cidade”, afirmou.

A proposta principal de Giovana é eliminar o que ela chama de ‘indústria de multas’ que afetou de maneira severa a economia da região central. “O consumidor abandonou as lojas e optou pelas compras em regiões da cidade onde não existe estacionamento pago”, disse. Maria Giovana destacou que vai retirar imediatamente de circulação o carro equipado com câmeras que aplica multas pela cidade.

Candidato a vice-prefeito da coligação, Welington Rezende (Patriota), disse que pretende resgatar a essência do projeto de estacionamento rotativo, cobrando preço justo e ordenando a ocupação das vagas nas principais vias do Centro. De acordo com Rezende, precisa haver uma tolerância definida de tempo na vaga e normas racionais para definição de preços. “A economia do Centro piorou por conta da Área Azul. Vamos nos reunir com a Estapar, empresa que administra o sistema, e definir as mudanças que não podem esperar”, falou.