Giovana parte para o ataque contra Chico e Macris

Candidata do PDT a prefeita de Americana, Giovana Fortunato decidiu atacar de uma só vez seus adversários Rafael Macris/PSDB e Chico Sardelli/PV. Em um vídeo gravado na frente do Hospital Municipal e da obra que ela chamou de Elefante Branco, Giovana imputou parte da culpa pela paralisia da obra aos adversários.

ANDRÉ LUIZ– Giovana ainda afirmou que, com melhor gestão, poderá ser reaberto o hospital infantil André Luiz. Em meio a hashtags, ela disse “O trabalho não para nunca. Desde o início do meu mandato de vereadora luto pela saúde. Omar não quis contratar médicos para abrir os postos, eu saí do governo e deixei de apoiá-lo”.

Ela jogou no colo Chico Sardelli e Macris “a sujeira e a incompetência administrativa dos últimos governos de Americana. Tudo da mesma panela”.